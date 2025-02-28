9名綠委逃過罷免？趙少康怒轟國民黨沒出息

中評社台北2月28日電／朝野進入大罷免對決，罷免團體於2月3日首批遞出19名藍委與新竹市長高虹安罷免案，27日經過“中選會”委員會議，第一階段審查通過，可進入二階連署；另傳出有9件綠委罷免案未達提議門檻。資深媒體人趙少康今（28日）對此痛批，“沒看過戰力這麼弱的在野黨”，9件失敗的都是民進黨“立委”，加上先前傳出好幾件“抄名單”被抓包的，都是罷免綠委的連署案，已經嚴重影響國民黨形象、讓支持者失望。



中時新聞網報導，趙少康在臉書發文指出，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘不顧“國家”發展、民生經濟，發動大罷免潮，可能讓“立法院”這個會期空轉，又說了大白話，原來所有大罷免，他跟賴清德、卓榮泰都全程參與，是一個團隊在跟國民黨作戰。因此他續批，既然民進黨擺明是府院黨全部投入，國民黨居然坐視惡罷橫行，擺爛、耍廢，連罷免綠委的第一階段連署都不過，二階要如何過？“身為在野黨，怎麼可以這麼沒出息，只想防守不進攻？國民黨不能只想防禦，不敢攻擊，也不可以只想冷戰不願熱戰，以戰止戰不可以只是口號。”



至於有人為藍營開脫，說民進黨有錢有資源，可以做人民團體後盾，而國民黨一窮二白，寸步難行；對此，趙少康直言，沒錢沒資源就沒行動力，那2026怎麼選？2028怎麼選？“侯友宜和我的‘總統′‘副總統′競選補助金一億四千多萬元不是都捐給國民黨了？四十多個區域‘立委′當選的政黨補助金，每票50元，每年二億多元（四年十億元）都到那裡去了？如果都付黨工薪資了，那黨工的動員力在哪裡？”



趙少康進一步批，國民黨過去總是質疑民進黨發動的罷免案，連署名單都是抄來的，所以要修正選罷法，連署必須附上身分證，結果現在的反惡罷居然好的不學，也在抄名單？根據規定，被退件的連署案還有一次補件機會，“請其他團體腳踏實地募集連署書，如果不能在10天內趕快補足連署人數，真會被民進黨笑死。”