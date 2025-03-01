何建宗答中評：港車北上建設費需進一步論證

一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗 中評社香港3月1日（記者 段曉魯）香港財政司司長陳茂波26日發表2025至26年度《財政預算案》。一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗接受中評社採訪，他表示，港車北上200元建設費，這個方案需要進一步去論證，特區政府需要講明這個政策的目的，因為這個政策會影響港珠澳大橋的車流，以及兩地之間的融合。



何建宗表示，新一份的財政預算案對新質生產力的發展是一大亮點，包括預留了10億港幣在香港設立人工智能研究院，但這個項目需要提速提效。以過往來看，特區政府發展項目所需的時間較長，但AI發展是迭代升級的，發展節奏快。此外，可以看到深圳、杭州在這方面的發展也比較快，所以特區政府必須想清楚發展AI的策略，研究具體應該發展AI的哪個範疇。



何建宗說，財政預算案對中產階級的協助不多，而預算案中很多的收費都是向中產“開刀”。其中有一個就是港車北上200元建設費，這個方案需要進一步去論證，政府需要講明這個政策的目的，如果是因為政府庫房缺錢，這可以增加私家車的牌照費用。但如果特區政府出台這個政策是扭轉港人北上消費，那麼為何不是港鐵、巴士加收費用，而是私家車，況且徵收私家車的費用不及港鐵、巴士來的多。

