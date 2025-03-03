兩會專訪：林娜談深台融合與新機遇

全國政協委員、台盟深圳市委會主委林娜（中評社圖片） 中評社北京3月3日電（記者 海涵）全國政協委員、台盟深圳市委會主委林娜在2025年兩會前夕接受中評社記者專訪，就大陸發展機遇、深台經貿合作、兩岸青年交流、鑄牢中華民族共同體意識等議題分享觀點。



作為在大陸成長的台胞，林娜親眼見證並深度參與大陸經濟發展進程，她對這片充滿機遇的土地滿懷信心。談及大陸經濟發展前景，林娜重點分析了大陸的龐大內需市場、科技創新、對外開放、經濟韌性、產業優勢等突出特點，她認為，既有精神鼓勵又有實際支持還有大的格局，大陸經濟的前景無疑是光明且充滿機遇的。同時她也期待越來越多的台灣同胞“保持愛拼才會贏的精氣神”，緊緊抓住大陸經濟發展的新機遇，築夢追夢圓夢，成為中國式現代化的見證者、參與者、受益者。



深圳是台商投資最早、最集中的地區之一，深台兩地經貿往來走在全國前列。林娜向記者介紹，深台兩地經貿交流呈現出貿易規模持續擴大、產業結構優化升級、金融服務助力經貿合作、營商環境持續優化、重視青年人才扶持培養的特點。除了經貿交流之外，林娜還分享了深台兩地文化、教育、科技、體育、基層、青年等領域的交流成果。她指出，深圳在對台交流方面具有三個優勢，分別是經貿合作歷史悠久，台企營商環境持續優化，對台交流先行先試、在全國有引領示範作用。



林娜也十分重視兩岸青年交流。她認為，兩岸青年代表著兩岸關係的未來和希望，預示著兩岸關係發展的前景和方向。推動兩岸青年攜手打拼、走親走近、常來常往，共同致力於中華民族偉大復興的中國夢將成為今後一段時期兩岸交流交往的主要內容。為此她建議，要注重推動兩岸青年情感融合，推動兩岸青年開展常態化的互動與交流，增加台灣青年在大陸的獲得感、歸屬感和幸福感。



林娜，籍貫台灣台北。暨南大學畢業，研究生學歷。現任第十四屆全國政協委員、港澳台僑委員會委員，台盟深圳市委會主委、深圳市政協副秘書長。



以下是問答全文：