俄美代表就雙邊關係舉行閉門會談

中評社北京2月28日電／俄羅斯與美國代表團27日在土耳其伊斯坦布爾完成就雙邊關係舉行的首輪會談。此次會談被視為兩國嘗試重新建立外交信任的試探性舉措。



新華社報導，雙方在美國駐伊斯坦布爾領事官邸進行了約6個半小時的閉門會談。結束後，雙方未立即對外公佈詳情。



據雙方接近此次會談的消息人士透露，這次會談主要討論的是雙方駐對方國家使館運作問題，涉及人員配置、簽證等。



當地時間27日晚，美國國務院發表聲明說，會談中，美國代表團由負責俄羅斯和中歐事務的副助理國務卿庫爾特率領，俄羅斯代表團由俄外交部北大西洋司司長達爾奇耶夫率領。



美國國務院說，美方在會談中對獲得銀行和契約服務以及確保美駐俄大使館具有穩定和可持續的人員配備水平表達了關切，“通過建設性討論，雙方確定了穩定雙邊使團運作的具體初步步驟”。雙方同意在近期就這些問題舉行後續會議，具體日期、地點和代表待定。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫27日在莫斯科對媒體表示，雙方在伊斯坦布爾展開了專家級會談，雙方代表正努力拓展兩國總統此前通話以及兩國官員在沙特阿拉伯接觸達成的諒解和協議。會談成果將適時公佈。



俄美雙方對外透露的消息中均未提及外界普遍關注的烏克蘭問題。美國有線電視新聞網26日援引美國國務院一名發言人的話報導說，此次會談不涉及政治或安全議題，“烏克蘭問題不在議程中”。

