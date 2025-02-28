王毅同俄聯邦安全會議秘書紹伊古進行戰略溝通

中評社北京2月28日電／據外交部網站：2025年2月28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古。



王毅表示，習近平主席近日同普京總統繼年初視頻會晤後再次通話，就新形勢下深化中俄戰略協作、促進國際局勢穩定進行戰略溝通，充分體現中俄關係的高水平和特殊性，彰顯了中俄元首的大國領袖擔當。雙方要以落實兩國元首共識為根本遵循，保持密切協調，持續深化在戰略安全領域的互信與合作。



王毅說，歷史和現實一再證明，中俄關係具有強大內生動力、深厚民意基礎和獨特戰略價值，不針對第三方，也絕不受第三方干擾影響。新時代中俄關係不僅超越冷戰式軍事同盟模式，也超越陣營對抗式陳舊思維，越來越展現出新型大國關係的韌性和從容。在兩國元首戰略引領下，中俄關係將一如既往，穩如泰山，堅如磐石，不可撼動。



王毅指出，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年，在中俄兩國歷史和國際關係史上都具有標誌性意義。作為亞洲和歐洲主戰場，中俄為二戰勝利付出巨大民族犧牲，作出重大歷史貢獻。中俄同為二戰主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國，有責任共同捍衛二戰勝利成果，共同弘揚正確二戰史觀，共同維護世界和平與發展。



紹伊古表示，兩國元首為俄中關係和戰略協作指明了發展方向。俄中擁有高度的政治和戰略互信，不受任何外部因素影響。俄中全面戰略協作夥伴關係是雙方作出的堅定選擇，符合兩國和兩國人民的根本利益。俄中在國際事務上立場高度契合，在聯合國、二十國集團、亞太經合組織等機制框架內密切協調。感謝中方支持俄方去年擔任金磚輪值主席國，俄方將全力配合中方輪值上海合作組織主席國工作及舉辦峰會，也願同中方共同辦好二戰勝利80周年紀念活動。



雙方就烏克蘭危機問題深入交換意見。紹伊古介紹了俄美接觸最新情況和俄方立場考慮，表示俄方致力於消除烏克蘭危機產生的根源，尋求達成永久、公平、可持續的和平方案。王毅表示中方將繼續為勸和促談發揮建設性作用，推動烏克蘭危機的政治解決。



雙方同意適時舉行新一輪中俄戰略安全磋商。雙方還就亞太、中東、阿富汗等共同關心的國際和地區問題交換了意見。