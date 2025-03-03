中評編譯：俄烏戰爭終戰談判和朝鮮半島未來

特朗普與澤連斯基在白宮爆發激烈爭吵（網絡圖片） 中評社首爾3月3日電（記者 崔銀珍編譯）首爾大學經濟學部客座教授金炳淵日前在韓國《中央日報》專欄上撰文，分析俄烏戰爭終戰談判和朝鮮半島未來。文章編譯如下：



美國總統特朗普正在與俄羅斯進行終戰談判。然而，這一談判沒有涉及歐洲北約和戰爭的當事國烏克蘭。據媒體報導，美國要求烏克蘭以礦產資源收益為代價支持戰爭。不僅把俄羅斯占領的領土轉讓給俄羅斯，而且不允許烏克蘭加入北約。受到鼓舞的俄羅斯還反對歐洲北約軍隊駐扎烏克蘭。美國為何將烏克蘭令人心酸的犧牲拋在腦後，如此急於結束戰爭？會對朝鮮半島產生什麼樣的影響呢？



特朗普總統從利益和戰略的觀點出發。重視經濟利益、以美國為中心進行判斷的他表示，“成功迅速停止了美國稅金投入巨大的戰爭”，並試圖向選民展示自己的業績。此外，還考慮到了衹有結束戰爭才能集中進行與中國的霸權競爭的戰略性考慮。他認為，由於戰爭，西方和俄羅斯的關係疏遠，結果很難向中國施壓，因此想把中俄分開。曾參加過表現這種氛圍的會議。就是美國代表性學者和智庫首長們發表的會議。一位發表者強調說，“現在是美國迅速離開烏克蘭和中東，全力應對中國的時候”，對此另一位專家批評說，“如果這樣，世界秩序就會動搖”。像這樣，在世界秩序維持派和美中競爭重視派中，特朗普屬於後者。

