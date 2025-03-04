兩會專訪：賈慶國談非主流的特朗普

第十四屆全國政協常務委員，北京大學中外人文交流研究基地主任賈慶國談中美關係(中評社 姜宜芃攝） 中評社北京3月4日電（記者 郭至君 實習記者 姜宜芃）美國總統特朗普於今年1月20日開啟第二任期，至今已滿一個月。在今年兩會前夕，中評社記者專訪了第十四屆全國政協常務委員，北京大學中外人文交流研究基地主任賈慶國，與其探討特朗普第二任期的一些對外政策的走向及可能帶來的影響。賈慶國表示，特朗普第二任期中美關係的挑戰和機會並存，但總體來看還是挑戰大於機遇。專訪全文如下：



中評社記者：特朗普已開啟第二任期，我們注意到，近期美國國務院修改了美中關係頁面和事實清單，您認為這樣的修改能否反映出特朗普第二任期對華政策的一些變化？



賈慶國：修改清單的行為，在很大程度上反映出本屆政府與上屆政府的不同，在對華政策問題上，也表現出一些政策傾向。他更強調戰略競爭和經貿問題，當然還提到了人權等方面，但主要將經貿和競爭作為優先事項。另外，在台灣問題上，他刪除了“不支持台獨”的表述。2022年拜登政府時也出現過類似情況，但後來又恢復了，這反映出美國政府內部在台灣問題上存在較大爭議。由於兩國整體關係不佳，越來越多的人認為美國在台灣問題上可能需要改變原有立場，即他們認為的所謂過度偏向中國立場的做法，這次修改可能反映了這種趨勢。但無論如何，現實有兩點不會改變：第一，台灣是中國領土的一部分；第二，中國大陸維護領土主權的能力不斷增強。



中評社記者：您之前說過，特朗普可能會改變對台戰略的模糊政策，但目前來看是否仍不好判斷？



賈慶國：是的，美國國內前幾年就一直在討論這個問題，部分人主張用“戰略清晰”取代“戰略模糊”，因為他們認為美國在台灣出事時美國支持台灣的政策還不夠明確。但實際上，戰略模糊政策是基於美國利益最大化的考慮。從美國的角度講，“戰略模糊”可以避免兩個問題：如果美國公開表示介入台海問題，可能會鼓舞“台獨”勢力，挑起台海戰爭，把美國拖入一場與中國的戰爭，這是美國不願看到的；而如果表示不介入，又可能鼓勵中國大陸對台灣採取武力行動，這也是美國不願意看到的。因此，戰略模糊政策總體上講是符合美國利益的，且已堅持多年。最近一些年，部分美國人認為需要對華更強硬，這更多是出於非理性考慮，反華成為他們的唯一目標，而忽略了美國自身的利益。

