特朗普會澤連斯基不歡而散　礦產協議未簽署

中評社北京3月1日電／美國總統特朗普2月28日與到訪白宮的烏克蘭總統澤連斯基在媒體前爆發激烈爭吵，澤連斯基提前離開白宮。雙方原計劃在會晤後召開聯合記者會並簽署美烏礦產協議。當天聯合記者會已被取消，協議暫未簽署。



新華社報導，特朗普和澤連斯基當天在白宮橢圓形辦公室會面，美國副總統萬斯在座。三人在媒體面前發生激烈爭吵。特朗普指責澤連斯基對俄總統普京的仇恨讓美方很難促成俄烏和平協議。在萬斯為特朗普旨在結束俄烏衝突的外交行動發表辯護後，澤連斯基予以回擊，他抱怨美國等西方國家“沒有人”阻止俄羅斯自2014年至2022年間不斷“佔領”烏領土，“這是什麼外交行為？”



萬斯隨後表示，澤連斯基在橢圓形辦公室面對媒體爭論這些事情是對美國的“不敬”，他應該感謝特朗普為結束衝突所作努力。澤連斯基則回擊說，俄烏衝突過程中，包括美國在內的各方做法都有問題，“但隔著大洋，你們現在沒感受到問題，但未來你們會感受到的”。



特朗普立即反擊說：“你沒有資格對我們的感受發號施令，我們將感覺很好、很有力量，而你現在的處境不是太好，你讓自己處在非常糟糕的境地……你無牌可出，現在有了我們，你才開始有牌可出。你在拿數百萬人的生命當賭注，你在拿第三次世界大戰當賭注。你的所作所為是（對美國的）不敬。”



澤連斯基試圖對特朗普上述言論進行反駁，但其聲音幾乎徹底被特朗普壓制。萬斯又指責澤連斯基不對特朗普“挽救”烏克蘭的努力表達感激。在澤連斯基對萬斯進行反駁時，特朗普打斷他的話說：“你說的太多了，你的國家正處在大麻煩中，你沒法獲得勝利，你本來有很好的機會擺脫出來。”

