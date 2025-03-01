美烏元首爭吵後　各方有何反應？

中評社北京3月1日電／美國總統特朗普2月28日與到訪白宮的烏克蘭總統澤連斯基在媒體面前爆發激烈爭吵，澤連斯基提前離開白宮，聯合記者會被取消。針對這一新情況，各方反應如何？美烏礦產協議還簽嗎？



美烏礦產協議還簽嗎？



新華社報導，美烏雙方原計劃在白宮會晤後召開聯合記者會並簽署美烏礦產協議。多家美國媒體援引白宮官員的話報導稱，爭吵事件發生後，烏方代表團在白宮又等了大約一個小時，而特朗普目前對簽署美烏礦產協議不感興趣。



美國國務院發言人塔米·布魯斯在接受美國媒體採訪時批評澤連斯基在白宮的行為，稱其“令人費解”。不過，布魯斯表示，儘管如此，仍存在簽署美烏礦產協議可能性。



特朗普當天已離開華盛頓，前往佛羅里達州度周末。



澤連斯基在爭吵發生後有何公開表態？



美國國務卿魯比奧在接受美國媒體採訪時要求澤連斯基道歉，並質疑澤連斯基是否真正希望實現和平。



澤連斯基稱，他不認為自己需要向特朗普道歉。澤連斯基隨後在接受福克斯新聞台採訪時說，“我尊重（特朗普）總統，我尊重美國人民，我認為我們必須非常開放、非常真誠，而且我不認為我們做了什麼壞事”。他表示：“我們必須瞭解烏克蘭和烏克蘭人的立場，我認為這是最重要的。”



當被問及特朗普是否觀看了澤連斯基這段採訪時，白宮官員在美國總統專機“空軍一號”上對記者說：“是的。”

