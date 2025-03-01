白宮傳出爭吵聲　現場記者驚呆了

中評社北京3月1日電／新華社報導，2月28日，早上8時，當記者趕到白宮西翼門外時，現場已有大批記者，攝影、攝像記者的梯子密密麻麻，一個比一個高。



烏克蘭總統澤連斯基28日訪美。美國總統特朗普前一天會見英國首相斯塔默時對媒體預告：次日11時會見澤連斯基。白宮公佈的總統行程顯示，雙方會談後將共進午餐，然後舉行聯合記者會並簽署美烏礦產協議。



11時剛過，澤連斯基的車隊駛入白宮北門，抵達白宮西翼，特朗普在門口迎候，二人一起進入橢圓形辦公室。按照慣例，雙方領導人面向媒體做開場白，並簡短回答媒體提問。



前40分鐘雙方各抒己見。但當美國副總統萬斯講話，提到美國致力於通過外交方式結束俄烏衝突時，澤連斯基打斷他的話：“我可以問一下嗎？……什麼樣的外交？”萬斯立即反擊，稱澤連斯基“不敬”。



澤連斯基雙手交叉抱在胸前回擊道，俄烏衝突過程中，包括美國在內的各方做法都有問題，“但隔著大洋，你們現在沒感受到問題，但未來你們會感受到的”。



特朗普加入爭論：“你沒有資格對我們的感受發號施令，我們將感覺很好、很有力量，而你現在的處境不是太好，你讓自己處在非常糟糕的境地……你無牌可出，現在有了我們，你才開始有牌可出。你在拿數百萬人的生命當賭注，你在拿第三次世界大戰當賭注。你的所作所為是（對美國的）不敬。”

