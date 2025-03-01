2月份中國製造業採購經理指數升至擴張區間

中評社北京3月1日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會3月1日發佈數據，2月份，我國製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升1.1個百分點，製造業景氣水平明顯回升。



產需指數雙雙回升。2月份，生產指數和新訂單指數分別為52.5%和51.1%，比上月上升2.7和1.9個百分點，均升至擴張區間，製造業產需明顯改善。在產需恢復的帶動下，企業採購意願增強，採購量指數為52.1%，比上月上升2.9個百分點。



價格指數繼續上升。2月份，主要原材料購進價格指數為50.8%，比上月上升1.3個百分點，製造業原材料採購價格總體水平有所回升，其中農副食品加工、化學纖維及橡膠塑料製品、電氣機械器材等行業主要原材料購進價格指數均位於55.0%以上較高景氣區間；出廠價格指數為48.5%，比上月上升1.1個百分點，製造業產品銷售價格水平邊際改善。



大型企業PMI重回擴張區間，重點行業PMI不同程度上升。春節後大型企業復工復產進度較快，景氣水平明顯回升，大型企業PMI為52.5%，比上月上升2.6個百分點。裝備製造業和高技術製造業PMI分別為50.8%和50.9%，比上月上升0.6和1.6個百分點，均位於擴張區間；高耗能行業和消費品行業PMI分別為49.8%和49.9%，比上月上升2.2和0.8個百分點，景氣水平均有改善。