孫衛東訪問馬來西亞並主持中馬第五輪戰略磋商

中評社北京3月1日電／據外交部網站：2025年2月27日至28日，外交部副部長孫衛東訪問馬來西亞，同馬外交部秘書長阿姆蘭共同主持中馬第五輪戰略磋商，並會見國家安全委員會主任努西爾萬。駐馬來西亞大使歐陽玉靖參加有關活動。



孫衛東表示，中馬是好鄰居、好夥伴、好朋友。去年是兩國建交50周年，習近平主席同來華訪問的易蔔拉欣最高元首和安瓦爾總理舉行會晤，就推進中馬命運共同體建設達成重要共識。中方願同馬方保持密切高層交往，加強政治安全合作，深化發展戰略對接，拓展人文交流合作，推動中馬命運共同體朝著更高水平發展。中方支持馬方擔任東盟輪值主席國和中國東盟關係協調國，願同馬方共同推進區域經濟一體化，攜手維護東亞合作正確方向。



馬方表示，高度重視發展對華關係，願以兩國領導人重要共識為引領，同中方加強戰略溝通，深化各領域交往合作，推動中馬命運共同體建設不斷取得新進展。馬方願同中方加強在國際地區事務中的協調配合，為地區和世界和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。雙方強調，要維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

