美國已“虹吸”他國超600噸黃金

中評社北京3月1日電／世界黃金協會最新數據顯示，自去年12月以來，美國已把超過600噸黃金從其他國家運入美國金庫。



新華社報導，世界黃金協會亞歐市場策略師約翰·里德2月27日告訴美國消費者新聞與商業頻道（CNBC），這些黃金通常不會存在紐約金庫，“衹有非同尋常的事將發生時，它們才存在那裡”。



CNBC報導，美國政府對黃金進口提高關稅的可能性促使美國金融機構和投資者大量買入黃金。



瑞士MKS貴金屬藝術製品集團金屬策略部負責人尼基·希爾斯說，隨著美國對多個國家揮舞關稅大棒，市場擔心英國和瑞士可能成為下一個目標。這兩國都是實物黃金重要出口國。



英國倫敦金銀市場協會提供的數據顯示，倫敦金庫黃金儲備1月連續第三個月下降，比去年12月減少1.7%。與此同時，瑞士海關數據顯示，瑞士1月對美國黃金出口量創至少13年來新高。另外，英國金屬聚焦公司總經理尼克斯·卡瓦利斯說，新加坡近期對美國黃金出口量同樣超過往常。



卡瓦利斯說，投資者擔心美國對所有進口商品徵收關稅，“這可能波及黃金”。



美國地質調查局提供的數據顯示，美國國內去年生產大約160噸黃金，低於2023年的170噸。



據世界黃金協會統計，美國黃金儲備達8133.46噸，為全球最高，相當於德國的兩倍多。美國財政部數據顯示，肯塔基州諾克斯堡金庫存有超過4572噸黃金。



美國政府效率部負責人埃隆·馬斯克2月17日在社交媒體發文說：“誰能確定諾克斯堡金庫內的黃金沒有被偷？或許黃金在，或許不在。那些黃金歸美國公眾所有！我們要知道黃金是否還在。”



美國總統唐納德·特朗普19日說：“我們將前往諾克斯堡，傳說中的諾克斯堡，以確保黃金還在。如果黃金不在，我們將非常沮喪。”



一天後，馬斯克說，將檢查諾克斯堡金庫內的黃金。