罷9綠委須補件　沈富雄轟朱立倫：臉都丟光了

中評社台北3月1日電／全台掀罷免潮，“中選會”公布19名藍委與新竹市長高虹安罷免案，通過第一階段審查，但9件綠委罷免案未達門檻，戰鬥藍召集人趙少康痛批“沒看過戰力這麼弱的在野黨”，若補件也沒達標會被民進黨笑死。前“立委”沈富雄也直言，國民黨主席朱立倫點名罷免原民綠委陳瑩、伍麗華，但連這2人都沒過關，朱立倫不只要生氣，更應該辭去黨主席一職。



中時新聞網報導，對於“中選會”公布第一批罷免案提議審查結果，沈富雄昨在政論節目《少康戰情室》表示，國民黨主席朱立倫令他“擲筆三嘆”，朱立倫親自點名2位原住民綠委伍麗華跟陳瑩，大家還鼓掌認同，覺得很容易能罷免掉，結果不但這2人沒過，甚至一面倒地罷民進黨的都沒過關，罷國民黨全過，“現在還出來講風涼話的，都是跟黨主席辦公室有關的人，這些人幹嘛，不知羞恥嗎？”



沈富雄也直接開嗆，朱立倫不只要生氣，更應該辭職不幹了！堂堂一個黨主席卻連點小事情都叫不動底下的人，實在很丟臉，這些不要臉、做不了事情的人，陽奉陰違都不把主席當一回事，朱立倫不要對權位戀棧不捨，因為即使補件成功，臉也已經丟光了。



沈富雄表示，之前曹興誠和史書華的丟臉爭議，讓民進黨氣勢消退，但現在9個綠委罷免案未過，比曹、史的問題更嚴重，國民黨連裝個樣子都不會，被點名到的“立委”紛紛回防保護自己，而朱立倫公開講“被點名到的別太焦慮，不要急著打電話給我”，這句話罪不可赦。



“這是殘門敗戶、落魄大戶，沒用的膽小鬼”，沈富雄也激動喊，“你們這些人是俗辣、國民黨死好！就算民進黨再壞，國民黨再努力，台灣人民怎麼放心把政權交給國民黨呢？給路邊乞丐還差不多，你們真的沒有用啊。”



對於罷免綠委提議沒過審查，朱立倫今出席活動時回應，“中選會”的篩選讓人看到嚴格不一的情況，碰到“中選會”這麼嚴格的審查對罷免青年志工是挑戰，雖然過程中有不如意，但補件過程給加油鼓勵，有熱情都要肯定，這也是國民黨堅持罷免連署要附身分證影本的理念。