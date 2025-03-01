早知要補件？罷綠委團體揭“中選會”行政疏失

中評社台北3月1日電／全台掀罷免潮，“中選會”公布19名藍委與新竹市長高虹安罷免案，通過第一階段審查，可進入二階連署，但9件綠委罷免案未達提議門檻，引發討論。罷免綠委吳思瑤的民團“地動刪瑤”召集人賴苡任質疑“中選會”有行政疏失，但也坦言罷免藍委已經跑了1年多，罷免綠委卻只連署不到一個月，時間不夠，一開始就預設會進到補件階段，為的是要把時間拉長、整合資源。



中時新聞網報導，賴苡任昨在政論節目《大新聞大爆卦》表示，“中選會”公布有9位“立委”的罷免需要補件，他與罷免吳沛憶團隊致電詢問後，“中選會”只說“如果你沒有接到通知，那就不是你”，變相證實雙吳不在名單中，但罷免張宏陸、蘇巧慧團隊也沒接到通知，卻在9人名單內，“這就變成邏輯謬誤，到底是不是行政作業疏失？”



賴苡任也指出，罷免吳思瑤、吳沛憶團體，當時送件都只送高於門檻一點點，“當時心裡面已經知道，我們應該會進到補件階段”，罷免吳思瑤的門檻是2700份，但只送2836份提議書，就算只剔除5%，也還是要進到補件階段。



賴苡任解釋，團隊到2月1、2日都還在連署，但是6號就要送件，光造冊都要花很多時間，為了與罷免藍委一起趕在第一週送件，所以決定剛過門檻就送件，剩下到補件階段再補，所以支持者若看到需要補件也不用太擔心，因為本來的戰略目標就是要把握10天補件期限，把時間拉長、整合資源。



賴苡任也嘆說，罷免國民黨“立委”的團體從去年2月就在喊罷免、去年6月就已經開跑，已經跑了一年多，但罷免民進黨“立委”是在1月11號才開始有動作，時間真的不夠，但第一階段沒過會讓在野黨士氣大傷，會把握補件機會，接下來雙北罷免綠委的團隊也會合作、捉對廝殺，縮限戰場，讓雙北以外的藍委不會太辛苦。