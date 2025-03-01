特朗普與澤連斯基爭吵事件　美國兩黨褒貶分化

中評社北京3月1日電／美國總統特朗普和副總統萬斯2月28日與到訪白宮的烏克蘭總統澤連斯基在媒體前爆發激烈爭吵，澤連斯基提前離開白宮。針對此事，美國兩黨人士再次表現出不同反應——民主黨人強烈批評，共和黨人則紛紛讚賞。



新華社報導，眾議院少數黨領袖、民主黨人傑弗里斯在一份聲明中說，特朗普及其政府繼續“讓美國在世界舞台上蒙羞”，今天在白宮舉行的會議“令人髮指”。



加利福利亞州民主黨籍聯邦參議員亞當·希夫在社交媒體上表示，特朗普正在背叛美國“捍衞盟友”的傳統，並稱特朗普顯然不會履行他的職責。希夫還集納多名他國政要支持烏克蘭的表態，並配文稱“民主黨和烏克蘭站在一起”。



馬里蘭州民主黨參議員克里斯·範·霍倫稱，今天在白宮橢圓形辦公室看到的景象“無比可恥”，“上演了一場謊言和虛假信息秀”，“這對美國來說是種恥辱，也是對我們盟友的背叛”。



民主黨眾議員邁克·奎格利說，和幾周前相比，美國已經是一個截然不同的國家，對盟友來說變得快“面目全非”了，“二戰後建立的世界秩序已不復存在”。



當民主黨議員深表擔憂並予以猛烈抨擊之時，共和黨議員紛紛“花式點讚”。



田納西州共和黨眾議員戴安娜·哈什巴傑在社交媒體上發帖稱：“感謝總統特朗普和副總統萬斯為我們的國家挺身而出!”



南卡羅來納州共和黨參議員林賽·格雷厄姆當天在白宮對媒體表示：“有人問我對特朗普感到尷尬嗎？我從未像現在這樣為總統感到驕傲。我為萬斯為國家挺身而出感到非常自豪。”他認為，澤連斯基處理會面的方式以及與美國總統對峙的方式“實在太過分了”，“不知道美方還能否再與澤連斯基打交道”。