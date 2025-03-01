飯都沒吃被趕出白宮　澤連斯基已離開美國

中評社北京3月1日電／新華社援引烏克蘭媒體3月1日報導，烏總統澤連斯基2月28日晚結束在美國訪問後已飛往英國，他將與英國首相斯塔默進行會晤。



當地時間2月28日，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮舉行會談。會談過程中，雙方爆發激烈爭吵，澤連斯基提前離開白宮。



據美國有線電視新聞網(CNN)報導，在2月28日會晤期間，美國總統特朗普與副總統萬斯譴責烏克蘭總統澤連斯基沒有對美國的支持表現出足夠的感激之情。他們還指責澤連斯基阻礙了和平協議。此後不久，澤連斯基離開了白宮，臉上表情嚴峻。



報導稱，會晤期間，特朗普曾與主要顧問一起評估局勢，包括副總統萬斯、國務卿魯比奧以及財政部長貝森特等。當時，特朗普最終決定澤連斯基“沒有資格談判”。他指示魯比奧和國家安全顧問沃爾茨傳達信息：“現在是時候讓澤連斯基離開了”。



報導說，烏克蘭團隊當時則在附近一個單獨的房間里舉行會談。這是外國領導人訪問白宮時的一貫傳統。通常，他們還會前往其他房間，然後再聚在一起共進午餐。



但這一次，烏克蘭團隊並沒有在白宮用餐。包括青菜沙拉、迷迭香烤雞等菜肴甚至都沒有被烏克蘭客人們觸碰過。當準備好的食物放置在新聞秘書辦公室外走廊的推車上時，烏克蘭團隊已經被指示離開。



白宮官員表示，烏克蘭方面表示抗議，並希望繼續談判。但他們被告知“不行”。澤連斯基隨後不久離開了白宮。美烏雙方的聯合記者會也被宣布取消。