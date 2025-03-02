中評鏡頭：澳門大三巴　遺址上的生命劇場

澳門大三巴牌坊正面。（中評社 姜宜芃攝） 中評社北京3月2日電（實習記者 姜宜芃）當晨霧從媽閣山滑向半島，大三巴牌坊的68級石階便鋪滿了流動的光斑。這座高27米、寬23.5米的巴洛克式石壁，如同被時光熨燙過的巨型書頁，在氤氳水汽中舒展著泛黃的褶皺。四百年前葡萄牙工匠雕鑿的聖母像頭頂，一株小葉榕正從石縫裡探出新芽——這處被列入《世界遺產名錄》的“東方梵蒂岡”遺址，至今仍在續寫文明的共生寓言。



1602年奠基的聖保祿大教堂，曾是大航海時代最璀璨的東方十字架。由日本基督徒工匠與意大利建築師合力打造的“天主之母教堂”，在1835年大火中僅存前壁，卻意外成就了東西方建築美學的永恒定格。其花崗岩接縫精度達到0.2毫米，這種媲美現代工藝的技法，源自澳門特有的“三合土”配方——將牡蠣殼灰、糯米漿與福建花崗岩糅合的智慧。



細看大三巴的第三層壁龕：聖母踏龍頭雕像下的牡丹與菊花浮雕，為大明皇室特許的裝飾符號；右側中葡雙語碑文中的漢字“念死者無為罪”，則是耶穌會士適應東方倫理的見證。最精妙的當屬第四層耶穌像周圍的星辰浮雕，其中三枚金星使用了福建水銀鍍金工藝，在潮濕氣候中守護了四個世紀的光澤。



在牌坊背面的鋼制觀景台上，可見令眾多建築學家驚嘆的“三明治結構”：10米厚的墻體剖面顯示，葡萄牙紅砂岩為骨，嶺南青磚作肌，日本火山灰勾縫為脈。這種“文明地層學”在細節處更顯張力——第二層壁柱上的混血天使，既持西洋竪琴，又踏祥雲紋樣；而基座處被遊客摩挲發亮的中國石獅，口中含著的卻是拉丁文刻寫的“INRI”（拿撒勒人耶穌）。整座建築混合著來自世界各地的文明印記，走近仿佛能夠傾聽到建築密碼中蘊含的世紀對話。

