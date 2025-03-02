快評：大陸對台工作核心是要塑造統一大勢

中評社快評/中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧日前出席對台工作會議時，提出五個“要”來貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，其中第一個“要”是，“要堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊“台獨”挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢”。



堅持一個中國原則和“九二共識”，是大陸對台政策的基石，表明在維護國家主權和領土完整問題上沒有任何妥協和退讓空間。“民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，現在的重點在於如何塑造統一大勢。



大陸在新時代解決台灣問題的總體方略，核心內涵就是要塑造統一大勢，推動統一進程，排除或防範阻礙統一的各種因素。無論是深化兩岸融合發展、推動兩岸各種交流，特別是文化交流和青年交流，以及支持台灣的愛國統一力量等，都是為了增進台灣同胞的民族認同與兩岸認同，是主動作為或主動塑造的具體反映。大陸經濟科技的發展、社會的進步和綜合實力的提升，則有助於塑造統一大勢。



大陸加強對“台獨”勢力分裂活動或對外部勢力干涉的懲戒、打擊或警告力度，也都是為了排除或防範阻礙或破壞統一的各種內外因素，是塑造統一大勢的另一個面向。