陳學聖：民進黨政府雞蛋全壓在美國　讓人擔心

中評社台北3月2日電／烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統特朗普、副總統範斯會面，原本預計將簽署涵蓋稀土在內的礦產協議，未料3人就烏俄戰爭問題爆發激烈口角衝突，場面一度緊張，也引發全球關注。前國民黨“立委”陳學聖認為，如今特朗普對澤倫斯基的教訓，難保不會發生在台灣頭上，賴清德以及民進黨政府全盤將雞蛋壓在美國身上，對照今日烏克蘭，“是會讓人害怕擔心的”。



根據《中時新聞網》報導，針對特朗普怪烏俄戰爭是烏克蘭先挑起一事，陳學聖昨（1）日在臉書指出，明明就是俄國入侵烏克蘭，否則過去三年，歐洲、美國軍援烏，經濟制裁俄，是玩錯方向？陳感嘆表示，如今特朗普上台，直接和普丁對話，要烏撤軍、讓出稀有礦產給美國，還要罵澤倫斯基不懂感激美國。



陳學聖表示，如今美國智庫開始有“棄台論”在發酵，一方面說只要中國大陸不攻擊美國領土或軍事設施，中國大陸拿下台灣沒關係，也強調台灣自視很重要的“晶片供給”，不會因戰爭或丟掉台灣而引起世界動盪，“簡單說，就是你台灣沒那麼重要”；陳認為，若“棄台論”慢慢成為特朗普美中政策主流，難保特朗普對澤倫斯基的教訓，不會發生在台灣頭上。



陳學聖進強調，賴清德、民進黨政府全盤將雞蛋壓在美國身上，對照今日烏克蘭，是會讓人害怕擔心的，台灣人在美中兩強間，一定要找到自己的平衡，才會有自己的未來。