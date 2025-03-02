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普京接見朝鮮訪問團：感謝朝鮮積極支持俄
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2025-03-02 10:03:07
中評社香港3月2日電／朝中社報導，朝鮮勞動黨中央委員會政治局委員李熙用率領的代表團，上星期四在克里姆林宮同總統普京會面。
香港電台援引報導，普京再次充分肯定兩國在去年把俄朝友好關係，提升為全面戰略夥伴關係的歷史意義。普京說，兩國以睦鄰友好的優良傳統，以及戰鬥友誼緊密聯繫。他對朝鮮積極支持俄羅斯表示謝意。
普京表示，朝鮮勞動黨和統一俄羅斯黨，簽署關於擴大和深入發展多方面合作的議定書，將為發展兩國執政黨關係做出巨大貢獻。
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