特朗普2.0　學者：台灣目標應放在傷害最小

中評社台北3月2日電／特朗普2.0來襲，加上關稅大刀狂砍，衝擊全球經貿局勢。台新金控首席經濟學家李鎮宇分析特朗普的關稅政策時直言，特朗普做的事情其實都是有跡可循，這個人會改變很多東西，所以最好是知道說他要改變的方向，然後帶他往那個方向去，而台灣的目標不是極大化自身的收益，是要極小化傷害。



根據《中時新聞網》報導，李鎮宇近日在Youtube頻道“範琪斐的美國時間”中談到，特朗普做的事情其實都是有跡可循，其實不管誰當這一任的美國總統，大概做的東西差不多，只是特朗普講話、做事直接，因為美國遇到非常巨大財政上的問題，因此特朗普大概要把所謂公共財私有化，所以就講說，美國可以提供保護但要付錢，還要購買武器，藉此活絡經濟，然後利用關稅讓製造業回流。李猜想特朗普一定會用關稅讓鋁、鐵、半導體等供應鏈回到美國，藉此創造就業機會，也會減低出口市值。



李鎮宇進一步談到，自己常說世界上有2種人，最好跟最壞的人創造歷史，多數的人是傳宗接代，前總統奧巴馬、拜登是屬於傳宗接代的總統，特朗普屬於最好或最壞的總統，一定是會改變很多東西，現在大家都看懂，這個人會改變很多東西，所以最好是知道說他要改變的方向，然後帶他往那個方向去，



李鎮宇透露，自己也去跟一些官員、智庫聊過，自己最常持的理論都是，特朗普不是說過“有一個很大的桌子，拿著一枝筆說這是台灣，桌子是中國”，那他現在拆桌子大概會掉筆，但筆掉在地上，不要摔壞就好。他進一步舉例，有四個人爬山遇到熊，其中一個人慢吞吞、趕快拿出背包里的慢跑鞋，被另一人問“你要幹嘛？”他回答“我要跑啊，我不用跑贏熊，只要跑贏你們其中一人就好”。



透過上述例子，李鎮宇說，在評論台灣政府或台灣目標時，“我們的目標不是極大化我們的收益，是要極小化我們的傷害”。