傳美官員早提醒照流程走　澤倫斯基激怒全白宮

中評社香港3月2日電／烏克蘭總統澤倫斯基能否化解特朗普及白宮官員對週五事件的憤怒？一名美國官員透露，全體白宮人員對澤倫斯基的反應感到相當憤怒，當時有官員建議他照劇本走流程，以感謝美國政府開頭、簽完協議作為結尾，但會議依舊失控，幕僚也稱這件事完全不是特朗普刻意設局給澤倫斯基。



《政治》（POLITICO）新聞網報導，一名白宮官員在週五深夜透露：“搖頭、翻白眼？他（特朗普）是在幫助你，而你卻在他自己的地盤上做出這些冷嘲熱諷的舉動？”另一名官員表示：“整棟大樓里的每個人，從總統到基層人員，都感到被徹底冒犯。”



這名官員補充道：“今天的一切，代表許多人的無數個小時的努力，都是為了建立這場夥伴關係……結果呢？看看他現在的處境：甚至連長期支持烏克蘭的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）都看不下去，說他這次完全搞砸了。”



根據《中時新聞網》報導，一些特朗普的批評者則毫無證據地暗示，橢圓辦公室的爭執是一場預謀好的圈套，目的是讓特朗普和JD範斯（JD Vance）共同摧毀美烏聯盟。這項指控讓白宮幕僚群感到憤怒，因為他們花費了大量精力安排這場會議，並在事發後努力試圖釐清狀況。



第三名白宮官員說：“我不認為任何人預料到他（澤倫斯基）竟然有膽量親自現身，然後公然挑戰世界政治上最強勢、最具影響力的人物，所以我不認為這是特朗普的一個戰略陷阱，而更像是烏克蘭的一個致命戰略失誤，畢竟他們正站在滅亡的邊緣。”



熟悉特朗普的人士則表示，儘管“當眾羞辱對方”確實符合特朗普的作風，但認為這是事先計劃好的安排，忽略了一個更基本的事實，特朗普熱衷於達成交易，尤其是那些全球認為不可能的交易。



報導透露，特朗普對於推進與烏克蘭談判的“礦產開採權交易”興致勃勃。一些政府官員曾建議，雙方應在正式會談前就簽署協議，並利用澤倫斯基的白宮訪問來展示這筆交易的成功。然而，特朗普希望將這筆交易變成“現場簽約的盛大儀式”，並在鏡頭前一同簽署文件。



但這是否對澤倫斯基要求過高？要他坐在那裡，面帶微笑地簽署文件，將烏克蘭的一部分礦產資源拱手讓出，卻無法獲得任何安全保障作為回報？報導指出，其實可以理解澤倫斯基為何帶著憤懣來到白宮。



在短短幾個月內，烏克蘭最重要的財政與軍事支持者（美國）態度趨於軟化，而新任總統（特朗普）不僅公開推動他走向和平協議，甚至提出有利於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的條件，其中包括撤回讓烏克蘭加入北約的承諾。