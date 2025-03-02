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美國加快向以色列提供約40億美元軍事援助
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2025-03-02 11:30:43
中評社香港3月2日電／美國政府加快對以色列的軍事援助。美國國務卿魯比奧表示已簽署聲明，撤銷拜登政府的部分武器禁運，使用緊急權力，加快向以色列提供約40億美元的軍事援助。
香港電台報導，聲明表示，自上任以來，特朗普政府已批准向以色列出售近120億美元的重大對外軍售，強調將繼續使用一切可用工具，履行美國對以色列安全的長期承諾，包括應對安全威脅的手段。
五角大樓日前說，國務院已經批准對以色列近30億美元的軍售，包括炸彈、爆破工具和其他武器。
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