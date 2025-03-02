華郵：特朗普擬終止對烏克蘭所有軍援

中評社香港3月2日電／一位美國高級政府官員告訴《華盛頓郵報》，在烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統特朗普激烈的爭吵後，特朗普政府正在考慮終止對烏克蘭的所有軍事援助運輸。



《中時新聞網》援引報導，該名官員表示，若做出這項決定，數十億美元的軍事裝備包括雷達、軍車、彈藥和飛彈全都會取消，這些裝備原定透過總統撥款權運往烏克蘭。該官員因討論敏感議題而要求匿名。



特朗普政府認為烏克蘭總統澤倫斯基對美方推動的俄烏和平進程態度過於“頑固”，若無法改變立場，華府可能正式宣布終止軍援，進一步削弱烏克蘭的防禦能力。



