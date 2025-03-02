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“祖國意識與台灣文學”學術會議在福州舉行
http://www.CRNTT.com
2025-03-02 13:45:29
（大會合影）
中評社北京3月2日電（作者 陳詩婕）“祖國意識與台灣文學”學術會議於3月1日在福建省福州市倉山區順利召開。此次會議由福建師範大學閩台區域研究中心和《現代中文學刊》《海峽人文學刊》聯合主辦。來自海峽兩岸高等院校、科研機構共三十多位人文社會科學領域的專家學者圍繞中華民族共同體與台灣文學、祖國意識與反殖民精神、中華文化傳承與反殖民等主題開展研討，共同探究台灣文學發展與祖國意識的關係，促進兩岸的學術交流與相互理解。
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