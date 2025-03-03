中評關注：兩會新聞中心啟用 媒體蓄勢待發

設在北京西長安街北側梅地亞中心的全國兩會新聞中心已於近日正式啟用（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲）十四屆全國人大三次會議和全國政協十四屆三次會議將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。設在北京西長安街北側梅地亞中心的全國兩會新聞中心已於近日正式啟用。中評社記者2日在現場看到，將在未來兩周成為多場記者會及採訪活動“主場”的新聞中心已在做最後準備，中外媒體人陸續聚集，為即將開幕的全國兩會“蓄勢待發”。



中評社記者2日在全國兩會新聞中心看到，分別設置在中心不同房廳的境內記者組、外國記者組、港澳台記者組等已開始為記者提供服務，報名參加兩會報導的記者陸續前往領取證件。還有一些媒體記者已經開始“探訪”報導，在做現場採訪連線。



今年全國兩會期間，將有一系列記者會及採訪活動在全國兩會新聞中心舉行。新聞中心設置了多個功能區。當天可以看到，新聞發佈廳、新聞中心採訪室正在做最後的調試、佈置等安排準備。



與往年一樣，新聞中心貼心為中外記者開設了茶歇區，提供新鮮水果、點心與咖啡、茶等飲品。記者注意到，為了保證食物的質量與衛生，現場所提供的不同果盤上都蓋有保鮮膜，並貼有詳細的供應、保質時間。提供的茶點樣式豐富，有西式麵包蛋糕，也有北京特色的小糕餅。而飲品的選擇也很多樣，既有媒體人需要的“提神神器”咖啡和中國茶，也有紅棗雪梨等養生茶，滿足不同需要。在茶歇區，還有供記者使用的充電寶、插座等細節支持。