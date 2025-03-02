歐洲能否重回俄烏衝突談判桌前？

中評社北京3月2日電／隨著美國和俄羅斯就烏克蘭問題的談判結束，未參與前期磋商的歐洲深陷焦慮。作為俄烏衝突的重要利益相關方，歐洲希望回到談判桌前，在可能達成的和平協議中爭取實質性話語權。



新華社報導，烏克蘭總統澤連斯基2月28日訪美期間在白宮與美國總統特朗普、副總統萬斯舉行會談。三人在媒體前爆發激烈爭吵，澤連斯基提前離開白宮，美烏礦產協議未能如期簽署。這是否給了歐洲重新入局的時間？歐洲能否回到俄烏衝突談判桌前?



美烏談崩歐洲有何反應



在美烏領導人談崩後，歐洲多國政要和歐盟領導人在社交媒體平台發文重申支持烏克蘭。同時，歐洲也有不少質疑美國的聲音。



斯洛伐克總理菲佐3月1日在社交媒體發文說，美國所謂“以實力謀和平”的概念並不現實，斯洛伐克對此持保留態度，因為這只會成為俄烏衝突繼續延宕的理由。



愛沙尼亞議會外事委員會主席馬爾科·米克爾松3月1日在社交媒體上寫道：“昨天在美國總統辦公室，在全世界面前上演的史無前例的外交大戲，即使是好萊塢最好的編劇也想不出來，它可能會作為西方盟友空間解體的開始而被載入史冊。”



芬蘭廣播公司3月1日評論說，發生爭執後，特朗普本應建議澤連斯基繼續進行閉門會談，但他卻選擇當著記者的面不斷斥責澤連斯基。實際上，這只是特朗普在為將烏克蘭排除于俄烏衝突和平談判之外尋找理由。美國此舉已經嚴重違背了歐洲的價值觀和信仰。特朗普的行為，正在為烏克蘭的苦難揭開新的一章。



據匈牙利媒體報導，匈牙利總理歐爾班3月1日敦促歐盟就烏克蘭危機與俄羅斯展開直接談判。他致信歐洲理事會主席科斯塔說，歐盟內部在烏克蘭問題上存在無法彌合的“戰略分歧”，“我堅信，歐盟應該效仿美國，與俄羅斯就烏克蘭停火和可持續和平進行直接討論”。

