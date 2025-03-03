香港智庫研討：美試圖以俄制中？想法不現實

CGHK 國際對話 | 美俄接近，潛在抗中？ 中評社北京3月3日電/“美俄之間的任何合作、甚至關係正常化都需要建立在長期信任和共同利益基礎上，而這種基礎目前並不存在。”中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平教授在2月25日晚上由香港全球化中心主辦的CGHK Insight Dialogue國際會議上做出上述研判。另外，與會的另一位嘉賓波蘭雅蓋隆大學助理教授Dr.Antonina Łuszczykiewicz（陸安寧博士）則認為，美國試圖通過與俄羅斯接觸來“制衡中國”的想法並不現實，因為俄羅斯對中國的依賴程度較高，尤其是在經濟和技術領域。



正值俄烏衝突三周年之際，由香港全球化中心（CGHK）主辦的CGHK Insight Dialogue國際會議圍繞俄烏衝突的最新進展及其對國際關係的深遠影響，展開深入討論，重點探討了美俄關係正常化的可能性、歐洲當前面臨的困境以及國際秩序的演變趨勢。



本次會議由香港全球化中心（CGHK）研究員謝遙東進行開場致辭，CGHK創始人邱震海博士主持對談，與會的對話嘉賓包括中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平教授和波蘭雅蓋隆大學助理教授Dr.Antonina Łuszczykiewicz（陸安寧博士），他們從不同視角為全球局勢提供了獨特洞見。