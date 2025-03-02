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特朗普下令對進口木材展開貿易調查
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2025-03-02 15:33:52
中評社香港3月2日電／路透社報導，美國總統特朗普下令展開一項可能對進口木材開徵更多關稅的新貿易調查。
特朗普要求商務部長盧特尼克針對美國進口的木材展開國家安全調查，商務部必須在270日內完成調查工作。
香港電台援引報導，白宮官員說，調查包括木材製造的衍生商品，像櫥櫃等，它們可能使用了已經出口的美國木材製造。
特朗普又下令增加國內木材供應，包括簡化申請伐木許可程序等。
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