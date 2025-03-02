罷免吳思瑤　領銜人曝周末連署書破1900份

中評社台北3月2日電／“中選會”日前公布罷免案第一階段未過名單，其中罷免民進黨士林北投“立委”吳思瑤、中正萬華吳沛憶民團皆需補件，兩方領銜人趁假日加緊連署。“地動刪瑤”領銜人賴苡任2日表示，昨日已收到900份連署書，今日截至下午2時，單日連署書也破千份，將持續定點及游擊連署。



中時新聞網報導，賴苡任今於臉書表示，“超資深氣象主播李富城站出來罷免吳思瑤！”，他從小看李的氣象新聞長大，對於已經高齡89歲的李富城，剛剛騎著一台公路腳踏車來連署站，用連署的方式支持他們，直言無論是任何政黨、團體、個人都歡迎給予“地動刪瑤”最大的支持。



賴苡任也說，從今早10時開始，截至今日下午2時，確定收件超過1000份，昨日則單日收件900份連署書，並表示地動刪瑤重回北投的裕民三路（生煎包前），明顯感受到支持者對於民進黨的憤怒，邊寫邊罵的情況比過去還多，各種花式寫連署書，有站著寫、坐著寫、用引擎蓋寫、坐摩托車上寫、拿回家寫等，將持續透過定點及游擊連署。



另外，罷免吳沛憶團體“憶事吳成”領銜人劉思吟則表示，許多中正萬華民眾來連署，一方面憤怒民進黨無能，忽視民眾醫療權益，只會政治鬥爭，另一方面也心疼志工太少，更主動打電話號召親友到現場連署，並給予現場志工鼓勵，共收到約600份連署書，今天上午將在東門、國光市場，下午則要到雙和市場連署。