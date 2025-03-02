罷免“立委”藍綠19：0　藍粉震撼

中評社北京3月2日電／“中選會”日前公布罷免案第一階段審查結果，針對2月3日所遞交之提議書當中，9位綠委罷免案第一階段未過、限補件一次，另19件藍委罷免案則全數通過，引發議論。國民黨“立委”王鴻薇今（2日）表示，這其實反而讓支持者瞭解到勢態非常嚴重，也使得這兩天在台北市效果非常好，很多人主動去連署。



中時新聞網報導，王鴻薇在中天節目《週末大爆卦》中透露，“19：0”的狀況確實在國民黨支持者裡面造成非常大震撼，大家原以為以罷制罷，一方面生氣一方面又擔心的氣氛，使得在這個連續假期罷免吳思瑤、吳沛憶的團體重返街頭時，得到非常大的動能，所收到的件數跟踴躍程度都遠遠超過之前，“19：0”的新聞曝光後，反而讓支持者瞭解到勢態非常嚴重，也使得這兩天在台北效果非常好，很多人主動去連署。



王鴻薇也直言，確實很多支持者很生氣，但她也要喊話大家幫助連署，最近確實有指責聲音，相關人要深自檢討，不用為失敗找借口，但這時候大家不要自亂陣腳，有人喊出黨主席朱立倫下台，但北市委員都有認知，其實就設定罷免案會進到三階，都會各自準備迎戰，但此時如果自亂陣腳喊誰要下台，無助於因應大罷免，畢竟別人最希望就是看到藍營自亂陣腳！



另一方面，王鴻薇談到，最近有些朋友說“如果綠委沒人被罷免，都不要出來投票”、“國民黨太弱、不出來投票”，因此她跟對方說如果持續擴散這樣情緒，那真的只會讓藍委被罷免掉，那這樣到底要懲罰誰？懲罰國民黨其實會幫助到民進黨，民進黨會最開心綠營朋友都出來投票、國民黨朋友不要出來投票，那不就正中下懷？