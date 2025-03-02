英媒：普京暗中欣賞大戲　或將致電特朗普

中評社香港3月2日電／烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統特朗普，2月28日在白宮發生衝突。儘管俄羅斯總統普京至今仍舊保持沈默，但英媒指出，俄羅斯官員與莫斯科媒體對事態發展相當興奮。有消息人士預測，普京很可能在未來幾天內致電特朗普，強調澤倫斯基是一個無法理性溝通的領袖，必須被換掉。



《衛報》報導，俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）發文稱，這場交鋒是“橢圓辦公室內的一次殘酷訓斥”。 他寫道：“特朗普當著…小丑（澤倫斯基）的面說出了真相：基輔政權正在拿第三戰開玩笑…這是有益的。但還不夠，我們需要停止對烏克蘭的軍事支持。”



《中時新聞網》援引報導，近幾日，隨著波蘭、法國和英國領袖先後訪問華盛頓，敦促特朗普支持烏克蘭，莫斯科方面一度擔心特朗普可能向澤倫斯基釋出善意。特朗普曾表示，他願意支持歐洲國家向烏克蘭派遣維和部隊，基輔與歐洲政府認為這是防止莫斯科重燃戰火的關鍵舉措，因為俄羅斯過去曾在多次停火後重新發動攻勢。



然而，當澤倫斯基在會談中遭到特朗普與他的副總統范斯伏擊時，克宮原本的憂慮瞬間煙消雲散。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃發文寫道，“特朗普和范斯竟能忍住沒動手打那個敗類，簡直是奇蹟般的克制。”



目前，普京尚未對此發表評論，他似乎選擇退居幕後，靜觀局勢發展，並滿意地欣賞著這場戲碼。“普京現在沒必要多說什麼，”一名熟悉克宮內部想法的消息人士透露。他說，“很明顯，他對這場表演很滿意，並認為自己現在可以在烏克蘭問題上提出更大的要求。這次會面對普京而言，比戰爭開始以來的任何一場軍事勝利都更加重要。”



該消息人士預測，普京很可能在未來幾天內致電特朗普，強調澤倫斯基是一個無法理性溝通的領袖，必須被取代。這一觀點不僅在莫斯科內部被認同，甚至在華盛頓也有相似的聲音。