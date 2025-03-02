清華擴招本科生　重點培養“AI+”創新人才

中評社香港3月2日電／記者2日從清華大學獲悉，該校決定有序適度擴大本科招生規模，2025年擬增加約150名本科生招生名額，同時將成立新的本科通識書院，著力培養人工智能與多學科交叉的復合型人才，提升創新人才自主培養能力，以服務國家戰略需求與社會發展需要。據悉，該校新增本科生將進入新成立的書院學習。



人工智能正與社會加速融合，也為高等教育帶來機遇。記者瞭解到，當前，清華正深入推進人工智能相關專業人才培養，以期為國家高水平科技自立自強提供有力人才支撐，此次擴招本科生及成立新書院就是其中的重要措施。



新華社報導，新成立的本科通識書院將匯聚清華優勢學科資源，突出人工智能技術在教育教學、科研創新中的驅動作用，立足人工智能與多學科交叉融合，著力探索人工智能賦能教育教學範式，以培養具有深厚人工智能素養、掌握人工智能技術、具備突出創新能力的復合型人才。清華將在人才培養體系優化、師資隊伍建設、教學資源配置等方面同步發力對此予以保障。



清華大學教務處相關負責人介紹，目前學校已在人工智能人才培養和人工智能賦能教育方面取得階段性成果。首批已有117門試點課程、147個教學班開展人工智能賦能教學實踐，開發出智能助教、備課輔助、智能批改等多種功能場景，同時還為學生配備人工智能學習助手並持續升級，為學生構建個性化學習環境。



據悉，目前該校還正建設人工智能輔修專業/證書項目，打造38門具有清華特色的人工智能類通識課程，幫助學生更好瞭解掌握人工智能相關知識。