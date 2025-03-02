謝鋒：中美長期和平共存，既是責任也是必須

中評社北京3月2日電／中國駐美國大使謝鋒2月28日在“杜克-北卡中國領導力峰會”上發表視頻致辭時表示，中美兩個大國在這個星球上長期和平共存，既是責任也是必須。1月17日，習近平主席同特朗普總統通電話，達成一系列重要共識，為中美關係指出了方向、確立了基調。希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首通話達成的重要共識，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。



新華社報導，謝鋒強調，如果把對方當對手，惡性競爭，只會中美雙輸、世界遭殃；如果兩國做伙伴，相互成就，就能共同繁榮、惠及世界。當務之急是美方切實恪守一個中國原則，按照中美三個聯合公報妥善處理台灣問題，堅決反對“台獨”，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，“以台制華”終將引火燒身。



謝鋒指出，去年中美貿易額超過6800億美元。中美之間的廣泛共同利益和廣闊合作空間明明白白，“脫鉤斷鏈”傷筋動骨，貿易戰關稅戰損人更傷己。中國早在2019年就在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，近年來中美禁毒合作取得的進展有目共睹，以芬太尼為借口揮舞“關稅大棒”只會適得其反。



謝鋒說，面對全球性挑戰層出不窮，熱點問題此起彼伏，中美作為聯合國安理會常任理事國應該承擔大國責任、履行大國義務，維護和平、推動發展、倡導合作，向霸道霸凌、單邊主義、保護主義說不。



“杜克-北卡中國領導力峰會”由杜克大學和北卡羅來納大學教堂山分校學生組織聯合舉辦，兩國教育、工商、戰略界等150多人參加。