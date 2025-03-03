2025兩會啟幕　中評社記者將作深入報導

中評社五位特派記者將全過程參與此次兩會舉行的各項採訪活動報導（中評社圖片） 中評社北京3月3日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議和全國政協十四屆三次會議將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。3月2日上午，中評社五位特派記者來到位於梅地亞中心的全國兩會新聞中心完成相關報導手續並領取採訪證件。



兩會不僅是中國政治生活中的一件大事，也是國際社會觀察中國發展態勢的重要窗口，承載著中國民眾對未來的期待與憧憬，更吸引了全球媒體的矚目。截至目前，已有超過3200名中外記者報名參與報導，其中包括2000多名境內記者以及1000多名港澳台記者和外國記者，構成了多元化、國際化的報導陣容，充分顯示了全球媒體報導中國兩會的高漲熱情。



中評社記者觀察到，今年境外媒體同去年一樣延續“兩會一證”模式，即只憑借一張通用採訪證就可以參加全國人大和全國政協會議舉行的有關採訪報導活動。在證件設計方面，除主色調和去年一樣使用黃色之外，今年境外媒體證件在元素和布局上都做出一定調整。最為醒目的是，不同於去年設計的意象標識，今年的證件直接將“中華人民共和國國徽”和“中國人民政治協商會議會徽”並排居於證件最上方中間處，格外抓人眼球，這一改動更為直接地凸顯了會議主題。



此外，今年證件的背景花紋也由去年的人民大會堂天花板五角星特寫，改為從大會堂一側拍過去的包含天花板、觀眾席、部分主席台在內的全景圖。在布局上，今年境外媒體證件中，記者照片被調到右側，紅底白字的“香港”二字則置於證件最下方。據悉，今年境外媒體採訪證照舊有2號證與3號證之分，2號證為攝影記者，在大會堂採訪期間可進入二層進行拍攝，而3號證則是文字記者可進入大會堂三層聽會。



根據目前記者已知的安排，今天下午3點全國政協十四屆三次會議新聞發布會將在人民大會堂新聞發布會率先登場，屆時大會新聞發言人、原國台辦主任劉結一將向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。3月4日中午12時，十四屆全國人大三次會議也將在人民大會堂舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。當天下午，全國政協十四屆三次會議也將正式開幕。



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