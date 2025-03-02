英法烏將合作制訂結束俄烏衝突計劃並與美討論

中評社北京3月2日電／英國首相斯塔默2日接受英國廣播公司採訪時表示，英國、法國以及其他歐洲國家將與烏克蘭合作制訂結束俄烏衝突的計劃，之後與美國討論該計劃。



新華社報導，斯塔默說，2月28日晚間他與美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基分別通話，3月1日同澤連斯基舉行了會晤，1日晚再次與特朗普進行通話。斯塔默認為，歐洲正處於非常脆弱且嚴峻的時刻，各方需要共同努力實現歐洲持久和平。



斯塔默強調，烏克蘭問題事關英國國家安全和利益，俄烏衝突爆發以來，英國經受了生活成本危機、能源危機等挑戰；努力解決烏克蘭問題並實現歐洲持久和平，既符合英國利益，也符合歐洲和烏克蘭利益。



被問及澤連斯基2月28日訪美期間與特朗普及美國副總統萬斯在媒體前爆發激烈爭吵一事時，斯塔默說，特朗普希望達成能實現持久和平的協議並結束烏克蘭危機，但澤連斯基擔憂的是，達成協議後和平是否能得到保障以及協議內容是否能得到執行。



斯塔默認為，歐洲國家必須為烏克蘭提供更多安全保障，在2日舉行的多國領導人峰會上，他將同其他領導人著重討論這一問題。在斯塔默看來，沒有美國的支持，結束俄烏衝突的計劃將欠缺威懾力。



包括斯塔默、澤連斯基在內的多國領導人2日將齊聚倫敦召開峰會，就烏克蘭危機和歐洲防務問題進行討論。