美月球著陸器“藍色幽靈”號成功在月球著陸

中評社北京3月2日電／美國私營企業“螢火蟲”航空航天公司2日宣佈，其研發的月球著陸器“藍色幽靈”號2日在月球表面成功著陸。“藍色幽靈”號將在月球開展多項工作，幫助人類進一步瞭解月球環境，為未來人類登月任務做準備。



新華社報導，“螢火蟲”公司官網消息顯示，“藍色幽靈”號于美國中部時間2日2時34分（北京時間2日16時34分）確認成功著陸，著陸點為月球正面東北部名為“危海”的一處盆地內。隨後，“藍色幽靈”號傳回了成功著陸後拍攝的第一張月球圖像。



“螢火蟲”公司官網稱，該公司成為歷史上第一家實現“完全成功月球著陸”的商業公司，“月球上的這一小步代表著商業探索的一大步”。去年2月，美國“直覺機器”公司的月球著陸器“奧德修斯”在月球著陸，但降落到月面時側翻，任務提前終結。



“藍色幽靈”號和日本太空技術企業“i太空公司”的月球著陸器“堅韌”號，于1月15日搭乘同一枚火箭從美國佛羅里達州發射升空。“堅韌”號還要飛行一段時間，然後在月球上的另外地點著陸。



“藍色幽靈”號搭載了10款美國航天局科學技術儀器，著陸月球後將開展多項工作，包括月球地下鑽探、風化層樣本採集、耐輻射計算等。這些科學數據將幫助人類進一步瞭解月球環境以及太空天氣和其他宇宙力量如何影響地球等，為未來人類登月任務做準備。



“螢火蟲”公司是美航天局“月球商業運載服務計劃”的月球著陸器承包商之一。該計劃旨在向月球表面運送科學實驗設備和貨物，為美國“阿耳忒彌斯”登月計劃奠定基礎。