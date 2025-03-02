英歐高層緊急聚首探討烏克蘭問題和防務自主

中評社北京3月2日電／當地時間3月1日，烏克蘭總統澤連斯基在英國倫敦與英國首相基爾·斯塔默舉行會晤，在此期間，澤連斯基在30秒內4次表達感謝。而就在此前一天，澤連斯基與美國總統特朗普在媒體前爆發激烈爭吵。美國副總統萬斯曾指責澤連斯基，他在白宮橢圓形辦公室面對媒體爭論是對美國的“不敬”。



央視新聞報導，在澤連斯基和斯塔默會晤當天，烏英雙方還簽署了一份22.6億英鎊的貸款協議，以滿足烏克蘭的軍事需求。該貸款將通過被凍結俄羅斯資產的利息收益進行償還。烏美礦產協議談判破裂後，英國隨即和烏克蘭簽署了貸款協議，英國此舉意味著什麼？貸款將通過被凍結俄羅斯資產的收益進行償還，俄方對此有何回應？



英國首相：支持烏克蘭實現持久和平



斯塔默表示，基於烏克蘭主權和安全的持久和平，不僅對烏克蘭十分重要，對英國以及整個歐洲來說也同樣重要，英國堅決與烏克蘭站在一起實現持久和平。澤連斯基則感謝斯塔默和英國人民對烏克蘭的支持。



澤連斯基：沒有安全保障的停火是危險的



2月28日，澤連斯基與美國總統特朗普的會見不歡而散，雙方並沒有簽署計劃中的美烏礦產協議。特朗普警告澤連斯基稱，要麼達成協議，要麼就失去美國的支持。



澤連斯基3月1日在社交媒體上表示，得到美國總統特朗普的支持對烏克蘭來說至關重要，特朗普想結束俄烏衝突，而沒有國家比烏克蘭更想要和平。烏克蘭準備好同美國簽署礦產協議，這是邁向安全保障的第一步。澤連斯基同時表示，沒有安全保障的停火對烏克蘭來說是危險的，烏克蘭人民需要知道美國站在烏克蘭這一邊。

