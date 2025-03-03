台灣新生代戲曲演員將在台北上演好戲連連

3月2日，台灣中華王金櫻傳統文化藝術協會演員在表演歌仔戲《烏麻吐須》。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月3日電／據新華社報導，位於台北迪化街的大稻埕戲苑將自3月8日起開啟青年戲曲藝術節，為台灣戲曲青年演員、編導提供創作、實驗、交流的平台，展現新生代的戲曲創意與功底、演繹當代戲曲的思辨精神與活力自信。



記者2日從該藝術節新聞發布會上獲悉，本次藝術節以“一身是膽、一鳴驚人”為主題，將由台灣中華王金櫻傳統文化藝術協會、唐美雲歌仔戲團、吳兆南相聲劇藝社等七個團體，為觀眾奉獻12場精彩戲曲演出，涵蓋歌仔戲、相聲、掌中戲等表演形式。



據悉，今年邁入第11屆的該藝術節自2014年3月開辦以來，已有歌仔戲、京劇、昆劇、客家戲、掌中戲等各劇種團隊在此平台發表首演新作，持續為台灣戲曲界注入新鮮血液。



大稻埕戲苑是台北市藝文推廣處的分館之一。台北市藝文推廣處處長詹素貞表示，期望戲曲不再囿於舞台，而是與城市共鳴、與時代同行。戲曲無界，創意無限，邀請市民朋友一起共襄盛舉，見證戲曲新風貌。



本次藝術節策展人郎祖筠表示，青年藝術家們肩負傳承使命，踩著前輩足跡前行，卻又能符合時代潮流展現新意，是令人佩服和期待的堅持。樂見老幹帶新枝，無論是創意的發揮、劇本的格式，還是話題的新穎、演員的表演，都承載著傳統底蘊與現代創新，定能讓觀眾深刻感動於“一鳴驚人”的光彩律動。



本次藝術節的不少劇目以傳統戲曲形式融合現代美學設計、故事邏輯、演出編排，通過青年演員的演繹，展現戲曲的新生命力。其中，台灣中華王金櫻傳統文化藝術協會帶來的《烏麻吐須》是一出融合童話、歌謠、古調的親情歌仔戲，唐美雲歌仔戲團演出的《龍鳳情緣》則將經典作品打造為歌仔戲版《羅馬假日》。