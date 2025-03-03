湖北宜昌：整合資源做創新　基層監督更有效

湖北省宜昌市伍家崗區紀委監委設置村（社區）廉情監督員，建立“收集+處置+反饋”廉情信息閉環處置機制，有效解決基層力量薄弱、監督乏力等問題。圖為近日，該區伍家鄉廉情監督員在南灣村草莓基地向群眾瞭解有關情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京3月3日電／據中國紀檢監察報報導，基層是黨的執政之基、力量之源，加強基層監督是健全完善基層治理體系、鞏固黨的執政基礎的必然要求。湖北省宜昌市紀委監委堅持系統思維，建立健全“市推動、縣統籌、鄉落實、村激活”工作機制，整合監督資源力量，創新監督方式方法，持續提升監督工作質效，推動基層監督有形更有效。



“核查公租房管理亂象問題線索中，我們採用‘室組地’聯動監督辦案模式，節省了時間、提升了效率……”在湖北省宜昌市猇亭區紀委監委日前召開的典型案件復盤交流會上，區紀委監委派出第一紀檢監察組組長李曉曦分享辦案經驗。



為提升基層監督效能，猇亭區紀委監委整合監督力量，強化“室組地”聯合辦案機制，採取“提級辦理＋交叉辦案”模式，縱向強化上下聯動、橫向協同密切配合，推動基層辦案能力不斷提升。2024年，該區共立案99人，派出紀檢監察組自辦案件15件，街道紀工委自辦案件30件。



湖北省宜昌市紀委監委持續推進完善基層監督體系，樹牢大抓基層鮮明導向，將提質增效作為強化基層監督的重中之重，優化基層監督力量、補齊能力短板、創新監督方式，讓監督下沉、監督落地，助力提升基層治理效能。



1下好系統培養“一盤棋”，破解基層監督力量薄弱難題



近日，興山縣紀委副書記、監委副主任雷凱組織業務骨幹，對複雜疑難案件進行研判調度。



2024年8月，雷凱從宜昌市紀委監委機關下派至興山縣紀委監委，任分管案件的紀委副書記、監委副主任。此番調整，源於市紀委監委建立的縣級紀委分管案件副書記易地交流工作制度。

