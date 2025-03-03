台灣電價恐再漲　當局能源政策遭質疑

中評社北京3月3日電／據新華社報導，台當局經濟事務主管部門3月預計召開電價費率審議會，全島電價或面臨再度上漲的形勢。分析人士指出，台灣電價連年上漲與當局執意廢棄核電、大舉改用天然氣發電的能源政策有關。



台灣每半年舉行一次電價費率審議會。去年上半年，儘管國際能源價格有所回調，台當局稱考慮台灣電力公司（簡稱“台電”）財務狀況嚴峻，島內平均電價仍調漲約11%，其中民生用電價格漲幅為3%至10%，產業用電漲幅最高達25%；下半年，台灣電價繼續調漲，民生用電價格維持不變，產業用電價格則再上調12.1%。



台電為公用事業機構，負責全台灣地區電力供應。該公司日前發布最新成本結構，顯示1月虧損97億元（新台幣，下同），至今已累計虧損逾4000億元。台電方面稱，電價屬“被迫”上調，且電價漲幅將受當局補貼額度的影響。



有民意代表提出，台電“不補貼就漲價”的要求完全不合理。台立法機構也提出，台電應強化經營績效，減少虧損並維持財務穩健。



台灣媒體指出，2016年民進黨上台至今，電價只漲不降，去年剛經歷“一年兩漲”。而民進黨當局領導人初上任時曾宣稱“電價10年不會大幅上漲”。



電價上漲將進一步推高台灣通脹率。今年1月，台灣消費價格指數（CPI）增幅已升至2.66%，台當局近日將今年通脹預期上調至1.94%，接近2%的警戒線。



“民眾對電價可能調漲的預期心理已產生影響。”台灣“中央大學”經濟學系教授吳大任說。台灣最新消費者信心調查顯示，2月份“未來半年物價水準”指標的降幅探近8個月最低。