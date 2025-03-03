在華外企：繼續投資中國　擁抱發展機遇

中評社北京3月3日電／據人民網報導，《2025年穩外資行動方案》日前發布，從有序擴大自主開放、提高投資促進水平、增強開放平台效能、加大服務保障力度4個方面提出了20條措施，釋放出進一步擴大開放、加大力度吸引外資的明確信號。接受記者採訪的在華外資企業代表認為，方案堅定了他們繼續投資中國的信心，期待不斷擴大高水平對外開放的中國帶來更多合作共贏機遇，為世界經濟發展注入更多動力。



“中國推進高水平對外開放的重要舉措”



擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，推動生物醫藥領域有序開放，支持外資企業參與中國新型工業化進程，提升外資企業貿易便利化水平……外資企業高度關注方案公布的措施，希望分享更多發展機遇。



“方案的出台是中國政府吸引外資的務實行動，為外資企業在華發展提供了有力政策支持，增強了迪卡儂等外資企業深耕中國市場的決心。”法國迪卡儂中國公共事務總監趙潔表示，迪卡儂將進一步拓展在華業務，與中國市場共同成長、互利共贏。



德國拜耳作物科學大中華區總經理胡夢影認為，方案中一系列措施為外企深耕中國提供了更穩定的政策預期，增強了拜耳在華持續投資的信心。“中國是一個極具吸引力的戰略市場，特別是中國政府高度重視開放賦能、投資促進，推出一系列利好政策，為外企在華發展創造了良好環境。”



美國羅克韋爾自動化（中國）有限公司總裁石安注意到，方案提出支持將更多外資項目納入重大外資項目和重點外資項目清單，將盡快按程序出台2025年《鼓勵外商投資產業目錄》，重點增加先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域條目。“這令我們倍感振奮。”石安表示，中國在智能製造與科技創新領域的開放政策，為公司快速發展提供了廣闊空間。中國推進高水平開放的決心、優質的營商環境、製造業的蓬勃發展等，讓公司對進一步拓展在華合作、構建本土跨界創新生態充滿信心。