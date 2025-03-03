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俄羅斯烏法一煉油廠發生火災
http://www.CRNTT.com   2025-03-03 13:00:24


　　中評社北京3月3日電／據新華社報導，今日俄羅斯通訊社3日援引俄羅斯緊急情況部巴什科爾托斯坦共和國總局消息說，該共和國首府烏法一煉油廠焚燒爐所在區域當天凌晨發生火災，火災沒有對周邊居民造成威脅。

　　報導說，當地緊急情況部門正在監測火災發生地區空氣質量。

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