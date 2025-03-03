古特雷斯呼籲立即恢復向加沙提供人道援助

中評社北京3月3日電／據新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯2日呼籲立即恢復向加沙地帶提供人道主義援助，並防止加沙地帶再次陷入敵對狀態。



聯合國秘書長發言人2日發表聲明說，古特雷斯敦促各方盡一切努力防止加沙地帶再次陷入敵對狀態，呼籲立即恢復向加沙地帶提供人道主義援助，以及釋放所有被扣押人員。



古特雷斯1日還在加沙地帶停火協議第一階段結束之日發表聲明說，過去六周為巴勒斯坦人和以色列人提供了一個脆弱但至關重要的喘息之機。實現永久停火和釋放所有被扣押人員對防止加沙局勢升級和避免給平民造成更嚴重後果至關重要。他敦促各方保持最大限度克制，尋找通向下一階段停火協議的道路。



以色列總理辦公室2日發表聲明說，自即日起，以色列將暫停允許一切物資進入加沙地帶。作出上述決定的原因是加沙地帶停火協議第一階段已完成，且巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）拒絕接受美國中東問題特使威特科夫提出的臨時停火方案。



以色列與哈馬斯1月15日就加沙地帶停火達成協議，1月19日生效。停火第一階段持續6周，定於3月1日結束。第二階段停火談判原定於2月3日開始。但在停火第一階段，以色列和哈馬斯屢屢指責對方違反停火協議，也並未依照協議在2月初進行關於第二階段停火的實質性談判。