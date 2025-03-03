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澤連斯基：仍“願意”簽署美烏礦產協議
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2025-03-03 10:43:36
中評社北京3月3日電／據新華社報導，烏克蘭總統澤連斯基2日晚在接受英國廣播公司採訪時表示，儘管未能在美國白宮達成美烏礦產協議，但他仍“願意”簽署該協議。
澤連斯基表示，儘管上周同美國總統特朗普的會晤充滿摩擦，他仍願意與美國進行“建設性對話”。他表示，如果收到邀請，他願意重返白宮進行進一步會談。
美國財政部長斯科特·貝森特2日在接受美國哥倫比亞廣播公司採訪時表示，“在沒有（俄烏）和平協議的情況下，不可能達成經濟協議”。他稱澤連斯基“打亂了礦產協議與和平協議的推進順序”。
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