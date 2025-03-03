專訪陳秋同：時時放心不下　事事緊抓不放

圖為陳秋同（左三）在與同事們梳理分析辦案安全工作監督檢查情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京3月3日電／據中國紀檢監察報報導，“大家一定不要用大功率電器或火盆取暖，防止火災事故和一氧化碳中毒。”



“兩名留置對象患有心腦血管疾病，駐點醫生要定期檢查健康狀況。”



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春節期間，重慶市萬州區紀委監委案件監督管理室主任陳秋同來到辦案場所，再次排查重點區域、重點環節的安全隱患，檢查錄音錄像系統是否正常運行，查看留置對象的健康檢查記錄……從事案件監督管理工作6年的他，總是這樣時時放心不下。



2015年8月，陳秋同從萬州區司法局調入區紀委，成為了一名紀檢監察幹部，他先後在辦公室、組織部、案件監督管理室工作。無論在什麼崗位，他都兢兢業業、擔當作為，以時時放心不下的責任心、事事緊抓不放的緊迫感，為紀檢監察事業的高質量發展做出了應有貢獻。他先後三次榮立個人三等功，2022年9月，受到中央紀委國家監委嘉獎。



“紅臉出汗”，點名道姓通報監督檢查中發現的具體問題



“紀檢監察機關是黨的‘紀律部隊’，紀檢監察幹部行使紀檢監察權必須受到嚴格的監督制約，案件監督管理部門承擔著對監督檢查、審查調查全過程監督管理的重要使命，一定要充分履行職責，以高質量的案管工作不斷提高紀檢監察工作的規範化、法治化、正規化水平。”雖然沒有在執紀執法一線，陳秋同卻深知自己崗位的重要性。



萬州區紀委監委每個月的工作例會都讓各紀檢監察室負責人緊張不已，因為會上陳秋同會通報當月的辦案安全工作監督檢查情況。他並不是泛泛而談，而是直接指出發現的具體問題，對責任人點名道姓通報，存在相關問題的責任人會後還會被分管領導約談，受到批評教育。

