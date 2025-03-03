中國駐哈大使：共同推動上海合作組織發展

中評社北京3月3日電／據人民日報報導，2024年上海合作組織阿斯塔納峰會後，中國接任上海合作組織輪值主席國。習近平主席在“上海合作組織＋”阿斯塔納峰會上發表重要講話強調，“我們要牢固樹立命運共同體意識，始終秉持‘上海精神’，堅定不移走契合本國國情、符合本地區實際的發展道路，共同建設更加美好的上海合作組織家園，讓各國人民安居、樂業、幸福”，並提出建設團結互信、和平安寧、繁榮發展、睦鄰友好、公平正義的“五個共同家園”。各方對此反響熱烈，認為上海合作組織為促進地區安全穩定和發展繁榮發揮著重要建設性作用，“上海精神”是上海合作組織發展壯大的生命力所在，為上海合作組織長遠發展提供了根本遵循。



上海合作組織自2001年成立以來，已從最初6個成員國發展為由26個國家組成的“上海合作組織大家庭”，成為當今世界覆蓋面積最大、人口最多的區域性國際組織。在互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的“上海精神”指引下，上海合作組織全面推進政治、安全、經濟、人文、對外交往、機制建設六大領域合作，走出了一條符合地區實際、契合各方需求的合作與發展道路，樹立了構建新型國際關係的典範。



中國是上海合作組織創始成員國，始終將上海合作組織置於中國外交全局的特殊重要位置，願同本組織夥伴團結協作，同更多認同“上海精神”的國家和國際組織攜手並進，讓構建人類命運共同體的前景更加光明可期。今年以來，中國擔任上海合作組織輪值主席國工作加速推進。中方將主辦一屆友好、團結、成果豐碩的上海合作組織峰會，以及40餘場機制性會議。中方還將舉辦上海合作組織政黨論壇、減貧和可持續發展論壇、民間友好論壇暨友好城市論壇以及上海合作組織國家電影節等活動，不斷深化上海合作組織政治安全、互聯互通、經貿投資、綠色發展、人文交流等領域合作，繼續推進運作機制改革，持續拓展國際交往合作，為“上海合作組織大家庭”成員和地區國家人民帶來更多實際利益。



中國和哈薩克斯坦是上海合作組織各領域合作的積極倡導者、推動者和貢獻者，共同為上海合作組織健康穩定發展作出重要貢獻。雙方在上海合作組織、聯合國等多邊組織框架內密切協作，踐行真正的多邊主義，維護兩國以及廣大發展中國家共同利益。中國積極支持哈方擔任上海合作組織2023至2024年輪值主席國，共同推動阿斯塔納峰會取得豐碩成果。哈薩克斯坦堅定支持中方輪值主席國工作，中哈兩國元首簽署的聯合聲明強調，共同推動上海合作組織各領域合作邁上新台階。