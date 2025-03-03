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法英提議俄烏部分停火 澤連斯基稱已知情
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2025-03-03 10:44:09
中評社北京3月3日電／據新華社報導，法國總統馬克龍2日說，法國與英國已提議俄烏部分停火一個月。烏克蘭總統澤連斯基2日晚在接受英國廣播公司採訪時表示，自己對此事知情。
馬克龍當天在接受法國《費加羅報》採訪時表示，法英聯合提出一項為期一個月的俄烏部分停火協議，主要針對空、海以及能源基礎設施，但不包括地面停火。
澤連斯基當晚在接受英國廣播公司採訪時表示，他“知道一切”，但未進一步表態。
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