法英提議俄烏部分停火　澤連斯基稱已知情

中評社北京3月3日電／據新華社報導，法國總統馬克龍2日說，法國與英國已提議俄烏部分停火一個月。烏克蘭總統澤連斯基2日晚在接受英國廣播公司採訪時表示，自己對此事知情。



馬克龍當天在接受法國《費加羅報》採訪時表示，法英聯合提出一項為期一個月的俄烏部分停火協議，主要針對空、海以及能源基礎設施，但不包括地面停火。



澤連斯基當晚在接受英國廣播公司採訪時表示，他“知道一切”，但未進一步表態。