德企加強全球布局以應對美關稅威脅

中評社北京3月3日電／據新華社報導，美國總統特朗普近日稱，已決定對歐盟徵收25%關稅，並將“很快”宣布。美歐一旦發生貿易摩擦，德國經濟將首當其衝，尤其是汽車、制藥和機械製造業等對美出口密集型行業。不少德企表示，將加強全球布局及對華合作，以應對美關稅衝擊。



德國聯邦統計局日前公布的最新數據顯示，2024年德美貿易額增至2528億歐元，美國成為德國最大貿易夥伴。針對美國關稅威脅，德國科隆經濟研究所所長邁克爾·許特日前警告，關稅將削弱德國產品競爭力，嚴重影響以出口為導向、本已疲弱的德國經濟。



德國工業聯合會負責國際事務的管理委員會成員沃爾夫岡·尼德馬克說，單單美國對墨西哥、加拿大加征關稅，就將直接波及德國工業界，其中汽車行業及其上游供應商受衝擊最嚴重，因為德企通過在墨西哥和加拿大的工廠向美國市場供貨。



目前，德國車企在美雇用約13.8萬名員工，涵蓋整車製造及供應鏈體系。德國車企在美工廠依賴來自加拿大和墨西哥的零部件供應。德國汽車工業協會主席希爾德加德·穆勒表示，美方相關措施不僅衝擊德國汽車行業，也將傷及美國本土汽車市場。



寶馬公司在美國南卡羅來納州斯帕坦堡的汽車組裝廠，為全球市場生產X系列車型。寶馬集團全球政府事務負責人格倫·施密特日前表示，汽車產業鏈和供應鏈高度全球化，你中有我、我中有你，各方需要的是創造更多合作，而不是保護主義。“寶馬集團是全球化的企業，我們不需要關稅的保護，而是要擁抱來自全球的競爭。”施密特還表達了寶馬在華投資的堅定信心。他說：“我們和中國的合作是互利共贏的，也是具有戰略和長遠意義的。”



美國是德國制藥行業最重要的出口市場，約四分之一的德國制藥出口產品流向美國。根據德國聯邦統計局的數據，2023年德國向美國出口了價值260億歐元的制藥產品，包括藥品和醫療技術。



德國制藥業正在為美國關稅威脅做準備。德國默克集團約27%的銷售額來自美國市場，該集團董事會主席兼首席執行官葛麗鶴（外文名：貝倫·加里霍）近日接受新華社記者書面採訪時說，過去幾年里，默克有針對性地加強了全球布局，均衡地投資於不同地區，並提高了供應鏈韌性，以靈活應對不斷變化的地緣政治環境。“中國是我們最重要且增長最快的市場之一。我們在中國的商業活動凸顯了我們對該市場長期潛力的信心，以及我們在其未來發展中的重要角色。”